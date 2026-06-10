Gestern, am 9. Juni, feierte Pietro Lombardi seinen 34. Geburtstag – und sein neues Aussehen: Denn nachdem er in den vergangenen Monaten stark an Gewicht zugelegt hatte (und deswegen vielen Hasskommentaren in den sozialen Medien ausgesetzt war), hat der Sänger nun zu seinem alten Aussehen zurückgefunden. Im Interview mit Bild berichtet er stolz: "Ich habe 15 Kilo in drei Monaten abgenommen." Als Beweis postete Lombardi in seinen Instagram-Stories zwei Vorher-Nachher-Bilder: Auf dem aktuellen Bild zeigt er seinen neuen durchtrainierten Körper im Fitnessstudio. Dazu schrieb er: "Langsam geht es in eine gute Richtung."

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Bezüglich eines älteren Fotos findet Lombardi selbstkritische Worte. "Ich glaube, dieses Bild sagt mehr als 1.000 Worte", schrieb er. "Irgendwie macht mich das Bild auch traurig, dass ich mich so habe gehen lassen." Lombardi gesteht, dass er vor Monaten noch "voller Zweifel" war und "weit über" 100 Kilogramm wog. "Umso stolzer bin ich heute, dass ich nicht aufgegeben habe und konsequent drangeblieben bin." Gegenüber Bild kommentierte er dieses Foto mit den Worten: "So will ich nicht mehr aussehen."

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Die Reise zu seinem persönlichen Wunschkörper sei aber noch nicht abgeschlossen: "Mein Ziel ist noch nicht erreicht, aber ich komme ihm jeden Tag ein Stück näher. Schritt für Schritt." In der Story gibt er auch kurze Einblicke, wie der Abnehmerfolg möglich war: nämlich dank einer Kombination aus Abnehmspritze, bewusster Ernährung und harter Arbeit. Lombardi über Abnehmspritze: "Anfangs ein mulmiges Gefühl" Im Interview mit der Zeitschrift Bild geht der Sänger darauf noch näher ein. Offen berichtet er über seine Erfahrung mit einer Abnehmspritze: "Natürlich hatte ich anfangs ein mulmiges Gefühl. Aber bereits ab dem zweiten Tag hatte ich mit der Abnehmspritze keine Probleme mehr, und das ist bis heute so geblieben."