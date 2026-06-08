Helene Fischer ist wieder da – und wie: Mit ihrer neuen Single "Heute Nacht", der WM-Song von MagentaTV, stürmte sie sofort an die Spitze der Charts und darf sich somit über ihren ersten (!) Nummer-1-Hit als Solokünstlerin freuen. Zudem steht ihre neue Tour in den Startlöchern: Die "360° Stadion Tour 2026" startet diesen Mittwoch in Dresden (Deutschland) und führt den Schlagerstar am 11. Juli auch ins Wiener Ernst-Happel-Stadion. Sie feiert damit ihr Bühnenjubiläum: 2026 wird ihr Debütalbum "Von hier bis unendlich" 20 Jahre alt. Bilder der Bühne deuten auf ein Mega-Spektakel hin:

Fischers Fans sind jetzt schon außer sich vor Freude: "Bald geht unser Sommermärchen los" oder "OMG, kann es kaum erwarten", hieß es unter anderem in den Kommentaren zu einem Post zur Tour-Bühne. Doch nicht alle sind von Helene Fischer begeistert, so manch einer kann den Hype nur schwer nachvollziehen. Einer von diesen Skeptikern ist ausgerechnet Fischers Kollege Christian Anders. Der (ehemalige) Schlagerstar hielt in einem aktuellen Interview nicht mit seiner Meinung über die 41-Jährige zurück.

Anders über Fischer: "Sie kann nicht singen" Christian Anders stellte im Gespräch mit der Zeitschrift Freizeit Heute das Talent von Fischer infrage. "Sie ist okay, aber sie geht mir auf den Nerv! Sie kann nicht singen", so der 81-Jährige. Das war's aber nicht mit der Kritik, Anders teilte weiter aus. Er macht vor allem den Gesangslehrer von Helene Fischer für ihren Stil verantwortlich: "[Der] hat ihre Stimme zu schmalzig gemacht, zu sehr ins Musical-artige." Anders bezeichnete Fischer gegenüber Freizeit Heute als "gedrechselte Sängerin" und behauptet, sie könne eigentlich besser singen, "wenn sie nicht von ihrem Gesangslehrer missbraucht worden wäre, ich meine stimmlich". Der Musiker geht sogar so weit, der gefeierten Sängerin Unterstützung anzubieten: "Wenn sie zu mir käme, würde ich ihr zeigen, wie man singt."

Anders bietet Fischer Geld an Trotz aktuellen Chartserfolgs und bevorstehender Tour reichen die Ticketverkäufe nicht mehr an frühere Spitzenwerte heran. Auch das lässt Anders nichts unkommentiert und bietet Fischer gleich direkt finanzielle Unterstützung an: "Also, Helene, wenn du mich jetzt hörst: Wenn du Probleme hast wegen deiner Konzerte, wenn du Geld brauchst, melde dich bei mir. Ich meine es ernst, ich kann dir helfen, Helene!", so der einstige Schlagerstar im Interview. Bisher gibt es kein offizielles Statement von Helene Fischer auf Anders' Kritik. Übrigens: Während die "Atemlos"-Interpretin bei Anders auf wenig Begeisterung stößt, äußert sich der Musiker positiv über einen anderen Schlagerkollegen: Roland Kaiser. Der 74-Jährige, der nach einer Lungentransplantation auf die Bühne zurückkehrte, wird von Anders ausdrücklich gelobt. "Er hat jeden Applaus verdient, und ich finde, er singt jetzt sogar besser als früher", betont er und fügt hinzu: "Ich habe größten Respekt vor ihm."