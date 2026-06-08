Die Gerüchteküche rund um die Hochzeit von Megastar Taylor Swift und Travis Kelce brodelt. Wie das US-Promiportal Page Six nun herausgefunden haben will, stehen Datum und Location des heiß erwarteten Romantik-Events bereits fest. Madison Square Garden wird angeblich zum Ehe-Hafen Laut exklusiven Informationen von Page Six soll das prominente Paar in diesem Sommer den Bund der Ehe im legendären Madison Square Garden (MSG) in Midtown Manhattan schließen. Der Veranstaltungsort ist bekannt als Heimstätte der Knicks, Rangers und zahlreicher hochkarätiger Konzerte – darunter auch Swifts. Ein Insider verriet gegenüber Page Six, dass "alle Beteiligten zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet wurden". Ein offizieller Sprecher des MSG lehnte eine Stellungnahme wenig überraschend ab.

Zuvor hatte das Portal berichtet, dass die Hochzeit am Wochenende des 3. Juli stattfinden soll, also inmitten der Feierlichkeiten rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Die Wahl des Veranstaltungsortes soll maßgeblich von dem Wunsch nach Privatsphäre geprägt gewesen sein. "Privatsphäre war für beide von größter Bedeutung", wird ein weiterer Informant zitiert. In abgedunkelten Bussen zur Hochzeit Um den Gästen Diskretion und Sicherheit zu bieten, sollen spezielle Vorkehrungen getroffen werden. Laut Insider-Quellen werden die geladenen Gäste in abgedunkelten Bussen zum Veranstaltungsort gebracht, der durch seine Vielzahl an Eingängen und Sicherheitsvorkehrungen optimal für eine Veranstaltung dieser Größenordnung geeignet ist. Ein Insider fügte gegenüber Page Six augenzwinkernd hinzu: "Wenn man Milliarden besitzt, kann man jeden Ort in eine Hochzeitslocation verwandeln." Ein weiterer Hinweis, dass an den Location-Gerüchten etwas dran sein könnte: Ein Blick auf den Veranstaltungskalender des Madison Square Garden zeigt, dass zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli keine Events geplant sind. Für Fans und Presse ein klarer Hinweis darauf, dass die Räumlichkeiten für die private Feier reserviert sein könnten. In den vergangenen Wochen wurden Swift und Kelce mehrfach gemeinsam in New York gesichtet, unter anderem in angesagten Restaurants wie Or’esh und Via Carota. Beobachter vermuteten, dass die Besuche der beiden mit den Vorbereitungen für die Hochzeit in Verbindung stehen könnten, berichtet Page Six.