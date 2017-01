Im Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsame Tochter wurde Uma Thurman jetzt vor Gericht mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Ihr Ex-Freund Arpad Busson behauptet, dass die Schauspielerin "schwere psychische Probleme" hätte und alkohol -und medikamentenabhängig sei.

Thurman: Sorgerechtsstreit vor Gericht

Gerichtspsychologin Dr. Sara Weiss bestätigte bei einer Verhandlung vergangenen Freitag, dass der Milliardär Thurman wiederholt als psychisch krank bezeichnet hatte. Busson zufolge würde Thurman eine gefährliche Mischung aus verschreibungspflichtigen Medikamenten und Alkohol konsumieren, um ihre psychischen Probleme zu behandeln. Sie würde Triazolam, Wellbutrin und Klonopin zu sich nehmen - Tabletten, die gegen Schlaflosigkeit, Depressionen und Angstzustände helfen.

Baby Selfie et Baba #summertime Ein von Uma Thurman (@ithurman) gepostetes Foto am 20. Jun 2016 um 18:37 Uhr

Außerdem empfinde Busson die Mitschüler auf Lunas Privatschule, die das Mädchen auf Thurmans Wunsch besucht, als "ungepflegt und schmutzig".

Foto: dapd/Evan Agostini

Uma Thurman hingegen wirft ihrem Ex vor, seine Vaterpflichten nicht ernst zu nehmen und Treffen mit seiner Tochter immer wieder abzusagen. Der Gerichtspsychologin zufolge seien Bussons Besuche nicht auf Lunas Wohl ausgerichtet, sondern würden eher seinen eigenen Bedürfnissen dienen. So hätte der 53-Jährige Luna einmal zu sich auf die Bahamas einfliegen lassen, nur um zusammen mit seinem Sohn zu einem Konzert der "Rolling Stones" nach Kuba zu jetten. Als Luna ihn einmal in London besuchte, habe er sie in die Obhut seiner Ex-Frau Elle MacPherson übergeben, um ein Fußballspiel zu besuchen.

Turbulente Beziehung

Uma Thurman und der Schweizer Unternehmer lernten einander 2007 kennen und lieben. Im Jahr darauf machte Busson der Schauspielerin einen Antrag. Ein Jahr später trennte sich das Paar. Bald darauf kamen Bussard und Thurman aber wieder zusammen. 2012 brachte der "Kill Bill"-Star Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson, kurz "Luna", zur Welt.

Foto: REUTERS/INTS KALNINS

2014 lösten sie und Busson erneut ihre Verlobung und trennten sich endgültig. Seitdem streitet sich das Ex-Paar um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Diese lebt derzeit bei Thurman. Busson hat Besuchsrechte, beantragte nun aber, Luna zehn Tage im Monat und in den Ferien sehen zu dürfen.

Eine Einigung scheint momentan nicht in Sicht: Die Beziehung sei im Allgemeinen derzeit so schlecht, dass sich die beiden auf Anweisung der Psychologin in Anwesenheit ihrer Tochter nicht im gleichen Raum aufhalten dürfen.