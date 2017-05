Überraschung: Rocco Stark wird wieder Papa

Rocco Stark soll tatsächlich wieder Vater werden. Mit seiner Ex Kim Gloss hat er schon eine Tochter, jetzt gibt es Nachwuchs mit seiner neuen Freundin.

Dass der Dschungelcamper eine neue Liebe hat war erst in den letzten Tagen durch Instagram-Bilder bekannt geworden. Verliebt zeigte er sich mit der Unbekannten auf Urlaubsbildern, die er postete. Nur der Vorname der neuen Freundin ist bekannt: Nathalie.



Die Bild Zeitung berichtet nun, dass Rocco und seine Nathalie Eltern werden sollen. Dazu sagt der Schauspieler bislang nichts, veröffentlichte aber ein Foto, auf der seine kleine Tochter Freundin Nathalie über den Bauch streichelt.

Foto: instagram

Zu viel in der Öffentlichkeit will er seine Liebe nicht präsentieren - so wie er es mit seinen Verflossenen getan hat. "Ich will ja gar nichts geheim halten. Darum geht es ja gar nicht. Aber in diesem Fall geht es darum, ein paar Sachen ein bisschen zu schützen."

Im April machte er noch ein großes Geheimnis um ein Foto aus dem Urlaub und wollte Nathalie nicht zur neuen Freundin erklären: "Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist in der Tat so, dass ich jemanden kennengelernt habe, den ich ganz ganz toll und ganz nett und ganz bezaubernd finde, allerdings würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir in einer Beziehung sind."