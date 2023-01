Überraschung nach Dschungel-Aus: Romantischer Heiratsantrag für Verena Kerth!

Als Moderatorin Verena Kerth (41) im RTL-Dschungelcamp erfuhr, dass sie als Erste gehen muss, war sie nicht nur überrascht, sondern auch etwas geknickt. Die traurigen Gedanken sollten aber bald verschwinden, denn als sie aus dem Camp gebracht wurde, stand plötzlich ihr Freund, Sänger Marc Terenzi (44) vor ihr und hatte ein Picknick am Strand aufgebaut.

"Ich bin nervös, was geht hier vor? Ihr wollt mich fertig machen", meinte Verena. Marc fackelte aber nicht lange herum und ging auf die Knie. "Ich wollte dich fragen, ob du mich heiraten möchtest." "Ich kann's nicht glauben. Ja, ich will", antwortete die Dschungelcamperin mit Tränen in den Augen.