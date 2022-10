Überraschende Trennung nach 7 Jahren: David Guetta soll wieder Single sein

David Guetta soll nach rund sieben Jahren wieder solo durchs Leben wandeln. Der Star-DJ soll sich von seiner Freundin, Schauspielerin Jessica Ledon getrennt haben, so Medienberichte.

Guetta laut Insider seit Kurzem getrennt

Bestätigt wurde das Liebes-Aus nicht, auch wenn ein Insider über den vermeintlichen Trennungsgrund aus dem Nähkästchen plaudert. Ein angeblicher Bekannter der beiden verriet der britischen Zeitung The Sun: "David hat sich immer mehr von Jess entfernt und ihre Lebensstile waren einfach nicht mehr miteinander vereinbar. Er musste den Sommer für seine Auftritte in Ibiza verbringen, während sie in den Staaten blieb. Sie haben so viel zusammen erlebt, dass wir alle der Meinung waren, dass sie einfach füreinander gemacht sind. Aber am Ende hat es nicht funktioniert."