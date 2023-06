Unerwartete Paarung: Diese Sängerin ist Bill Murrays neue Freundin

"Sie haben sich bereits in den USA getroffen, was die Leute in der Branche zum Tratschen gebracht hat, und jetzt treffen sie sich in London, während sie beide hier sind", wird ein gemeinsamer Freund zitiert. Der Schauspieler und die Sängerin sollen sich bestens verstehen.

Offiziell bestätigt haben Bill Murray und Kellis ihre Beziehung bisher nicht.