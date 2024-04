TV-Richter Alexander Hold ist an Krebs erkrankt

Der frühere deutsche TV-Richter und aktuell als Politiker tätige Alexander Hold (62) ist an Prostatakrebs erkrankt. "Das Karzinom ist bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd wird. Welche weiteren Therapien danach noch erforderlich werden, wird sich nach der OP zeigen", teilte der amtierende Vizepräsident des bayerischen Landtags am Freitag mit.