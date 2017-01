Zum Abschluss der Vereidigungsfeierlichkeiten haben Donald und Melania Trump am Freitagabend ihre ersten Runden als "First Couple" der USA auf dem Tanzboden absolviert. Der frischgebackene US-Präsident schwenkte seine First Lady auf dem "Liberty Ball" in Washington zu den Klängen des Sinatra-Songs "My Way" - offensichtlich eine Bekräftigung seiner Botschaft, Washington unbeirrt umzukrempeln.

Viel Glamour - aber keine Star-Gäste

Melania kam in einem hell cremefarbenen schulterfreien hochgeschlitzten Kleid. "Nun, wir haben es geschafft", sagte der 70-jährige Trump, bevor er seine 24 Jahre jüngere Frau aufs Parkett führte. Insgesamt standen drei Bälle an, bevor sich Trump und Melania zu ihrer Nachtruhe ins Weiße Haus zurückziehen konnten.

Foto: REUTERS/YURI GRIPAS Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST

Trumps Tochter Ivanka präsentierte sich beim "Liberty Ball" in einer mit Strass besetzen Roben und legte mit Ehemann Jared Kushner ebenfalls ein Tänzchen aufs Parkett.

Foto: AP/Patrick Semansky

Karen Pence, die Frau des neuen Vizepräsident Mike Pence tanzte in einem blauen Kleid an.

Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Für Glanz und Glamour war beim großen Abend der Trumps auf jeden Fall gesorgt. Nur eines fehlte beim Inaugurations-Ball des 45. Präsidenten der USA: Prominente Gäste.

Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Zur Erinnerung: Trumps Vorgänger Barack Obama bekam 2009 ein Ständchen von Superstars wie Aretha Franklin, Beyoncé, Kelly Klarkson gesungen, während Promis wie Tom Hanks, Katy Perry, John Mayer, Samuel L. Jackson und Steve Carell sich als Star-Gäste unters Partyvolk mischten.

Trumps Gästeliste fiel dagegen Mager aus: Beim "Liberty Ball" am Freitagabend performten weniger bekannte Künstler wie die Tanzgruppe "The Rocketts", Opern-Sängerin Jackie Evancho, Soul-Sänger Sam Moore und Country-Star Toby Keith.

Foto: APA/AFP/MOLLY RILEY Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Rob Carr

Celebritys suchte man bei der Veranstaltung vergebens: Als einziger Stargast hielt Schauspieler und Trump-Unterstützer John Voight dem Neo-Präsidenten beim "Liberty Ball" die Stange.

.