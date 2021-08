Trotz doppelter Impfung: Giulia Siegel mit Corona infiziert

Sie hat bereits zwei Impfungen gegen das Corona-Virus erhalten und auch sonst aufgepasst. Dennoch hat es nun auch DJane Giulia Siegel erwischt. Sie hat sich im Urlaub mit Corona infiziert. Auf Instagram fordert sie ihre Fans nun auf, sich ebenfalls impfen zu lassen.

Impfdurchbruch: Giulia Siegel steckte sich im Urlaub mit Corona an

Zusammen mit ihrem Freund Ludwig Heer war der Reality-Star in den gemeinsamen Urlaub geflogen. Hier habe es Siegel dann so richtig erwischt, wie sie in einer Instagram-Story erzählt. Sowohl die 46-Jährige als auch ihr Freund sind an Covid-19 erkrankt und hatten beide mit heftigen Symptomen zu kämpfen - obwohl beide doppelt geimpft sind. "Ich möchte diese Form von 'Grippe' - sage ich jetzt mal - nicht nochmal erleben", so Siegel.

Sie sei jedoch dankbar dafür, doppelt geimpft gewesen zu sein. Sie ist überzeugt, dass sie sonst im Spital gelandet wäre.