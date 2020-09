Trennung statt Hochzeit: Sienna Miller soll ihren Verlobten abserviert haben

Eigentlich war ja von Hochzeit die Rede. Im Februar wurden Gerüchte laut, dass sich Sienna Miller mit ihrem Freund Lucas Zwirner verlobt haben soll. Angeblich soll Zwirner im Jänner nach einem Jahr Beziehung um die Hand der 38-Jährigen angehalten haben. Offiziell bestätigt hatte das Paar seine Verlobung bis jetzt nicht.

Sienna Miller: Doch keine Hochzeit mit Lucas Zwirner?

Das Jawort fällt aber wahrscheinlich so oder so ins Wasser. Denn wie das Promi-Portal Page Six nun in Berufung auf einen Insider berichtet, sollen sich die beiden getrennt haben.

Miller soll die Beziehung beendet haben. Wieso das Paar seine Beziehung beendet haben soll, ist jedoch nicht bekannt. Das vermeintliche Liebes-Aus wurde von Millers Sprecher bisher weder bestätigt noch dementiert.