Nick Nolte vs. Julia Roberts:

Dass die Chemie zwischen Julia Roberts und Nick Nolte nicht stimmte, sah man sogar auf der Leinwand ihres Films "I love Trouble - Nichts als Ärger". Hinter den Kulissen soll es zwischen dem Film-Liebespaar ordentlich gebrodelt haben.

"Sie ist nicht sonderlich sympathisch" giftete Nolte nach Ende der Dreharbeiten, Julia Roberts hat sich schon während der gemeinsamen Arbeit von dem Schauspieler distanziert: "Er ist eine ekelhafte Person".

Ryan Gosling vs. Rachel McAdams:

Eines vorweg: Ryan Gosling und Rachel McAdams dateten sich drei Jahre lang nach den Dreharbeiten von "The Notebook" - aber am Set selbst konnten die zwei überhaupt noch nicht miteinander. Ständig sei es zu Streitereien zwischen den beiden gekommen, erzählt sogar Regisseur Nicholas Cassavetes.

"Ryan fragte mich sogar einmal vor 150 Set-Mitarbeiten, ob er denn nicht jemand anderen für die Off-Kamera-Dialogübungen haben könne als Rachel. 'Es kommt einfach nichts von ihr, ich kann das nicht'", erklärte er vor versammelter Mannschaft." Nach dem Liebesfilm aber lernten sie sich schätzen und hatten sogar so etwas wie eine Beziehung miteinander.

Tony Curtis vs. Marilyn Monroe:

Oft wurde Tony Curtis gefragt, wie es war, die begehrteste Frau der Welt in "Manche mögen's heiß" zu küssen. In seiner Biografie rückte er schließlich mit Details über die Arbeit mit Marilyn Monroe heraus. "Es war, wie wenn man Hitler küsst", erklärte er wenig nett.

"Es war schrecklich, sie ließ mich fast ersticken, indem sie mir die Zunge tief in den Hals rammte." Während der Dreharbeiten hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Stars offenbar gewandelt. Vor dem Film hatten die beiden nämlich angeblich ein kurzes Techtelmechtel, dann aber wendete sich Curtis zusehends ab.

Jennifer Grey vs. Patrick Swayze:

So wenig sich Baby und Johnny bei ihrem ersten Kennenlernen verstanden, so kühl war die Beziehung auch abseits der Kamera. In "Dirty Dancing" aber verliebt sich das ungleiche Paar ineinander. Jennifer Grey sei sehr eigenartig bei den Dreharbeiten gewesen, so der verstorbene Patrick Swayze in seinen Memoiren.

"Wir hatten einige Reibungen, sie war so emotional und hat zu weinen begonnen, wenn sie jemand kritisierte", so der Schauspieler über seine Kollegin. Nach den Dreharbeiten blieben die zwei aber zumindest freundschaftlich miteinander verbunden.

William Baldwin vs. Sharon Stone:

Nach "Basic Instinct" versuchte sich Sharon Stone erneut an einem Erotik-Thriller. So gut wie mit Michael Douglas lief es mit William Baldwin allerdings nicht. Die beiden konnten sich laut mehreren Set-Mitarbeitern überhaupt nicht ausstehen.

In einer Kuss-Szene biss Stone den Schauspieler so fest in die Zunge, dass dieser für einige Tage nicht sprechen konnte. Der Film entpuppte sich übrigens als Flop - vielleicht weil die Zuseher den beiden ihre erotische Anziehung nicht abkauften.

Teri Hatcher vs. Pierce Brosnan:

Sein Bond-Girl in "Der Morgen stirbt nie" war 007 nicht wirklich sympathisch. Brosnan gab nach Gerüchten um Spannungen zwischen Teri Hatcher und ihm zu: "Ich habe ein paar nicht ganz so nette Sachen zu ihr gesagt".

Die Schauspielerin habe nur allzu gerne auf sich warten lassen. "Ich war wirklich wütend auf sie, weil sie mich immer Stunden lang am Filmset warten ließ", so Pierce Brosnan.

Claire Danes vs. Leonardo DiCaprio:

Romeo und Julia wurden perfekt von Claire Danes und Leonardo DiCaprio in Baz Luhrmanns Kinoversion verkörpert - doch wirklich Spaß bei der Arbeit hatten sie nicht.