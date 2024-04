Traumhochzeit in Italien: "Twilight"-Star hat heimlich geheiratet

"Twilght"-Star Elizabeth Reaser hat im Rahmen einer Zeremonie in Italien unter Anwesenheit von Sarah Paulson und Holland Taylor still und heimlich den Bund fürs Leben mit dem Komponisten Bruce Gilbert geschlossen.

"Ursprünglich haben wir diese riesigen Listen mit Leuten erstellt, die wir einladen sollten, aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass es sich für uns nicht richtig anfühlte", sagte die Schauspielerin in einem am 4. April veröffentlichten Artikel der Vogue. "Wir beschlossen, stattdessen mit ein paar Freunden als Zeugen durchzubrennen."

Ungewöhnliches Kennenlernen: "Wir schulden unseren Hunden alles"

Reaser und Gilbert, ein preisgekrönter Komponist, der für seine Musik für den Film "Everything Everywhere All At Once" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, 2017 kennen, als er mit seinen Hunden durch ihr gemeinsames Viertel Silver Lake in Los Angeles spazieren ging – und sie gerade ein Hundespieltreffen veranstaltete. "Wir schulden unseren Hunden alles!", scherzte die Schauspielerin über ihre Beziehung mit Gilbert.

Fünf Jahre später, im Jahr 2022, machte der Komponist der Schauspielerin in Italien einen Antrag. Im Hotel Il San Pietro di Positano fiel er vor ihr auf die Knie. Reaser bezeichnet die Location als ihren "liebsten Ort auf der Welt". Das Paar beschloss, im Jahr darauf an der Amalfiküste zu heiraten.

Gesagt, getan.