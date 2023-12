Traumhochzeit am Strand in Mexiko: Vanessa Hudgens soll geheiratet haben

Schauspielerin Vanessa Hudgens wurde in einem weißen Kleid am gesehen - was Spekulationen am Strand anheizte, sie habe mit Cole Tucker den Bund fĂŒrs Leben geschlossen, berichtet das US-Magazin People.

Vanessa Hudgens: Foto von ihrem Brautkleid?

Am Wochenende tauchte auf X (ehemals Twitter) ein Foto der 34-JĂ€hrigen auf, auf dem sie barfuß in einem lĂ€ssigen weißen Kleid am Strand posiert (zu sehen hier). Bereits kursierende GerĂŒchte darĂŒber, Hudgens habe geheiratet, wurden dadurch noch lauter.

➀ Lesen Sie mehr: Verliebter Auftritt in London, bei dem George Clooney fĂŒr Amal den Retter spielte