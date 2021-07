Trauerfeiern für Otto Habsburg begonnen

Am Dienstagnachmittag wird Habsburgs Leichnam in den steirischen Wallfahrtsort Mariazell überführt. Otto Habsburg-Lothringen und seine im Vorjahr verstorbene Ehefrau Regina werden in der dortigen Basilika aufgebahrt. Donnerstag und Freitag wird das Ehepaar dann in der Kapuzinerkirche in Wien aufgebahrt. Das Requiem in Wien am kommenden Samstag leitet Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn als Hauptzelebrant in Vertretung von Papst Benedikt XVI. Die Trauerveranstaltung wird auf dem Stephansplatz und dem Heldenplatz auf Großleinwände übertragen. Nach dem Trauerkondukt werden die sterblichen Überreste des ältesten Sohnes des letzten österreichischen Kaisers und die seiner Gemahlin in der Kapuzinergruft beigesetzt. Am Sonntag folgt in Budapest in der St. Stephans-Basilika ein weiteres Requiem. Anschließend wird die Herzurne von Otto Habsburg-Lothringen in der Benediktinerabtei Pannonhalma im engsten Familienkreis bestattet.