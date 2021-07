Training für Hulk Hogan-Film: Muskelprotz Chris Hemsworth gestählter denn je

Bereits vor seiner Rolle als "Thor" war Schauspieler Chris Hemsworth nicht unsportlich. Für die Marvel-Produktionen nahm der leidenschaftliche Surfer in der Vergangenheit 9 Kilo an Muskeln zu. Trotz regelmäßiger Trainings-Pausen gelingt es ihm immer wieder, schnell die für Filmrollen erwünschte Figur zu erlangen. "Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Gewichte gestemmt. Das hat sich mein Körper gemerkt, deswegen kommen die Muskeln sehr schnell zurück", erzählte der Australier einmal in einem Interview.

Chris Hemsworth zeigt seine durchtrainierten Oberarme

Auch für seinen kommenden Film über Wrestling-Legende Hulk Hogan hat der 37-Jährige schon wieder fleißig an Muslelmasse zugelegt. Als er seiner Ehefrau Elsa Pataky in einem Instagram-Posting nun zu deren 37. Geburtstag gratulierte, präsentierte er auch seine durchtrainierten Arme, auf einem Foto, auf dem er seine Liebste umarmt. "Alles Gute zum Geburtstag, wunderschön!. schrieb Hemsworth unter eine Reihe an Bildern.

Auf einem der Fotos posiert der Schauspieler ohne Hemd auf einer Hantelbank und schlingt seine muskulösen Arme um Pataky.