Zwei High-Scoiety-Ikonen gestorben: Tragischer Autounfall erschüttert das Modehaus Dior

Die Modewelt und die französische Filmbranche trauern um Mathilde Favier und Nicolas Altmayer. Die legendäre PR-Chefin der Damenmodelinie von Dior und der Produzent zahlreicher Meilensteine ​​des französischen Films, starben am späten Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Thouars in Frankreich. Pariser Ikonen bei Unfall gestorben Laut der Staatsanwaltschaft Niort ereignete sich der tödliche Unfall am 17. August gegen 16:00 Uhr. Der Pkw, in dem Altmayer und Favier saßen, kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, als das Paar ein anderes Fahrzeug überholen wollte. Die französischen Behörden haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung durch einen Fahrer eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, berichtet Hello!. Favier wurde 57 Jahre alt. Altmayer ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT / ABDEL MAJID BZIOUAT Trauer um Mathilde Favier und Nicolas Altmayer

Das Paar zählte zu den beliebtesten und beständigsten Persönlichkeiten der Pariser High Society. Die Nachricht über ihren Tod löste in den Branchen, die sie beide ihr Zuhause nannten, tiefe Bestürzung aus. Favier galt als eine der bestvernetzten Frauen in Paris. Zu ihrem engsten Kreis zählten Persönlichkeiten aus der Mode-, Film-, Kunst- und High-Society-Szene, darunter enge Freunde und Weggefährten wie Carla Bruni, Julie de Libran, Laura Gonzalez, Pierre Passebon und Jacques Grange. Favier war dafür bekannt, ihr Privatleben trotz ihrer Kontakte zu den größten Namen der Branche relativ zurückgezogen zu gestalten. Ihre Beziehung mit dem französischen Filmproduzenten Nicolas Altmayer war einer der öffentlichkeitswirksamsten Aspekte ihres Lebens außerhalb von Dior. Das Paar war seit mehreren Jahren zusammen. Dior trauert um „außergewöhnliche Frau“ Das Modehaus Dior gab Faviers tragischen „Unfalltod“ am Dienstag bekannt und würdigte sie als „außergewöhnliche Frau, deren ansteckende Lebensfreude, Talent und Loyalität beispielhaft waren“.