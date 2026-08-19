Zwei High-Scoiety-Ikonen gestorben: Tragischer Autounfall erschüttert das Modehaus Dior
Die Modewelt und die französische Filmbranche trauern um Mathilde Favier und Nicolas Altmayer. Die legendäre PR-Chefin der Damenmodelinie von Dior und der Produzent zahlreicher Meilensteine des französischen Films, starben am späten Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Thouars in Frankreich.
Pariser Ikonen bei Unfall gestorben
Laut der Staatsanwaltschaft Niort ereignete sich der tödliche Unfall am 17. August gegen 16:00 Uhr. Der Pkw, in dem Altmayer und Favier saßen, kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, als das Paar ein anderes Fahrzeug überholen wollte. Die französischen Behörden haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung durch einen Fahrer eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, berichtet Hello!.
Favier wurde 57 Jahre alt. Altmayer ist im Alter von 61 Jahren gestorben.
Das Paar zählte zu den beliebtesten und beständigsten Persönlichkeiten der Pariser High Society. Die Nachricht über ihren Tod löste in den Branchen, die sie beide ihr Zuhause nannten, tiefe Bestürzung aus. Favier galt als eine der bestvernetzten Frauen in Paris. Zu ihrem engsten Kreis zählten Persönlichkeiten aus der Mode-, Film-, Kunst- und High-Society-Szene, darunter enge Freunde und Weggefährten wie Carla Bruni, Julie de Libran, Laura Gonzalez, Pierre Passebon und Jacques Grange.
Favier war dafür bekannt, ihr Privatleben trotz ihrer Kontakte zu den größten Namen der Branche relativ zurückgezogen zu gestalten. Ihre Beziehung mit dem französischen Filmproduzenten Nicolas Altmayer war einer der öffentlichkeitswirksamsten Aspekte ihres Lebens außerhalb von Dior. Das Paar war seit mehreren Jahren zusammen.
Dior trauert um „außergewöhnliche Frau“
Das Modehaus Dior gab Faviers tragischen „Unfalltod“ am Dienstag bekannt und würdigte sie als „außergewöhnliche Frau, deren ansteckende Lebensfreude, Talent und Loyalität beispielhaft waren“.
„Mathilde liebte das Leben mit Leidenschaft. Mit ihrem Tod verliert Dior eine herausragende Expertin, und ich habe eine treue Freundin verloren. Ihr Optimismus und ihr Mut waren bewundernswert. Wir werden ihr Lächeln und ihr Talent vermissen. Ich bin heute zutiefst traurig; meine Gedanken sind bei ihren Kindern, ihrer Mutter, ihren Schwestern, ihrer Familie, ihren Freunden und ihrem Team, das sie so sehr liebte“, schrieb Delphine Arnault, Vorsitzende und CEO von Dior, in einer Erklärung.
Auch Beatrice Borromeo, die Ehefrau von Pierre Casiraghi, dürfte der Verlust schwer treffen. Die beiden Frauen waren enge berufliche Kolleginnen und Freundinnen in der Welt der Haute Couture. Ihre tiefe Verbundenheit entstand durch Borromeos Rolle als globale Botschafterin für Dior, wo Favier 13 Jahre lang als legendäre globale PR-Direktorin tätig war. Borromeo verlor ihre Vertraute nur einen Tag vor ihrem 41. Geburtstag, den sie am 18. August beging.
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