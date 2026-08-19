Todesfall überschattet 41. Geburtstag: Beatrice Casiraghi trauert um gute Freundin

Beatrice Casiraghi, die vor knapp zehn Monaten zum dritten Mal Mutter geworden ist, hat am Dienstag, dem 18. August, ihren 41. Geburtstag gefeiert. Es wird angenommen, dass sie den besonderen Tag im Kreis ihrer Familie verbracht hat.

Beatrice Casiraghi trauert an Geburtstag um verstorbene Freundin

Nach Feiern dürfte den Casiraghis aber nicht gewesen sein, denn der Geburtstag von Pierre Casiraghis Ehefrau wurde von einem tragischen Verlust überschattet.

Mathilde Favier, die langjährige Leiterin der globalen Öffentlichkeitsarbeit von Dior ist am 17. August im Alter von 57 Jahren tragisch bei einem Autounfall zusammen mit dem französischen Filmproduzenten Nicolas Altmayer ums Leben gekommen. Laut Hola! verband die beiden Frauen eine langjährige und enge Freundschaft.