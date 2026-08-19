Todesfall überschattet 41. Geburtstag: Beatrice Casiraghi trauert um gute Freundin
Beatrice Casiraghi, die vor knapp zehn Monaten zum dritten Mal Mutter geworden ist, hat am Dienstag, dem 18. August, ihren 41. Geburtstag gefeiert. Es wird angenommen, dass sie den besonderen Tag im Kreis ihrer Familie verbracht hat.
Beatrice Casiraghi trauert an Geburtstag um verstorbene Freundin
Nach Feiern dürfte den Casiraghis aber nicht gewesen sein, denn der Geburtstag von Pierre Casiraghis Ehefrau wurde von einem tragischen Verlust überschattet.
Mathilde Favier, die langjährige Leiterin der globalen Öffentlichkeitsarbeit von Dior ist am 17. August im Alter von 57 Jahren tragisch bei einem Autounfall zusammen mit dem französischen Filmproduzenten Nicolas Altmayer ums Leben gekommen. Laut Hola! verband die beiden Frauen eine langjährige und enge Freundschaft.
Laut der Staatsanwaltschaft Niort ereignete sich der tödliche Unfall gegen 16:00 Uhr. Der Pkw, in dem Altmayer und Favier saßen, kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, als das Paar ein anderes Fahrzeug überholen wollte. Die französischen Behörden haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung durch einen Fahrer eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.
Das Modehaus Dior gab Faviers tragischen „Unfalltod“ am Dienstag bekannt und würdigte sie als „außergewöhnliche Frau, deren ansteckende Lebensfreude, Talent und Loyalität beispielhaft waren“.
Beatrice Borromeo und Mathilde Favier waren enge berufliche Kolleginnen und Freundinnen in der Welt der Haute Couture. Ihre tiefe Verbundenheit entstand durch Borromeos Rolle als globale Botschafterin für Dior, wo Favier 13 Jahre lang als legendäre globale PR-Direktorin tätig war.
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