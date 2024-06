Tränen-Interview: Celine Dion hielt Krankheit 17 Jahre lang geheim

Celine Dion leidet an einer Autoimmunkrankheit, die mit starken Muskelkrämpfen einhergeht. Eine Chance auf Heilung gibt es auf das sogenannte Stiff-Person-Syndrom nicht.

Die Sängerin hatte im Dezember 2022 bekannt gegeben, an der neurologischen Erkrankung zu leiden.

In einem Vorschau-Video zu einem Interview mit Today-Show-Moderatorin Hoda Kotb , beschreibt die Musikerin den Schmerz, ihre Erkrankung vor ihren Fans verbergen zu müssen.

Aus dem Rampenlicht hat sich Dion weitgehend zurückgezogen. Jetzt verriet die gebürtige Kanadierin in einem seltenen Interview, ihre Erkrankung siebzehn Jahre lang geheim gehalten zu haben, bevor sie die Öffentlichkeit über ihren Zustand informierte.

Es "den Leuten vorzuenthalten, die dich dorthin gebracht haben, wo du bist", sei für sie eine Belastung gewesen, erzählt Celine Dion. Sie habe das Gefühl gehabt, sich wie eine Heldin verhalten zu müssen, obwohl die Krankheit ihr zu schaffen machte.

In dem Teaser für das bevorstehende Interview, welches am Dienstag um 22 Uhr auf NBC in voller Länge ausgestrahlt wird, erzählt Celine Dion außerdem, nicht sofort reagiert zu haben, als sie Symptome bemerkte.

Während ihr Mann René Angélil, der 2016 an Kehlkopfkrebs verstorben ist, gegen seine Krebserkrankung gekämpft hat, habe sie selbst bereits mit gesundheitlichen Problemen zu tun gehabt.