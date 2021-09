Fans und Freunde in Sorge: Tori Spelling kaum wiederzuerkennen

Fans von US-Schauspielerin Tori Spelling zeigen sich ziemlich verwundert über ihr neues Aussehen. Die 48-Jährige präsentiert sich auf ihrem Instagram-Account seit einiger Zeit mit merklich volleren Lippen und Wangen - was Spekulationen um eine Schönheits-Operation, oder zumindest Behandlungen mit Fillern, laut werden lässt.

Tori Spelling kaum wiederzuerkennen

Auf den ersten Blick ist die fünffache Mutter kaum zu erkennen. Ihre optische Veränderung sorgt bei ihren Fans aber nicht gerade für Begeisterung. Im Gegenteil. Spellings Follower zeigen sich großteils besorgt. Viele fragen sich, ob es die Schauspielerin es vielleicht mit den Beauty-Behandlungen übertreibe.

"Hör mit den Fillern auf", teilt eine Nutzerin Spelling, die in der Rolle der Donna Martin in den 1990er-Jahren in der Fernsehserie "Beverly Hills, 90210" Bekanntheit erlangte, besorgt mit. "Was ist mit deinem Gesicht passiert? Deine Wangenknochen stehen raus. Du hast vorher so viel natürlicher und besser ausgesehen", meint eine Userin Spelling mitteilen zu müssen. "Sie besucht den Beauty-Doc der Kardashians", mutmaßt wiederum eine andere.