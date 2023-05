Tom Holland: Nervenzusammenbruch durch neue Rolle - seit einem Jahr trocken

In der Serie spielt Holland Danny Sullivan, einen jungen Mann, der in Schwierigkeiten gerÀt, nachdem er wegen eines Verbrechens verhaftet wurde, das er nicht begangen hat.

Im GesprĂ€ch mit Entertainment Weekly sprach Holland ĂŒber die Vorbereitungen auf seine neue Rolle, die nicht spurlos an ihm vorĂŒbergingen.

FĂŒr neue Rolle sprach Holland mit Psychiatern

"Über die psychische Gesundheit und ihre Kraft zu lernen und mit Psychiatern ĂŒber Dannys Probleme zu sprechen, war fĂŒr mein eigenes Leben sehr aufschlussreich", sagte der 26-JĂ€hrige, der mit Experten sprach, um seinen Charakter besser zu verstehen.

Nach neun Monaten Drehzeit habe er allerdings erkannt, dass es an der Zeit war, sich aus gesundheitlichen GrĂŒnden von seiner Figur zu lösen. "Ich habe mich in ihm wiedererkannt, in meinem Privatleben hatte ich zu Hause einen Nervenzusammenbruch und dachte: 'Ich werde mir den Kopf rasieren.' Ich muss mir den Kopf rasieren, weil ich diesen Charakter loswerden muss'", verriet Holland.

"Mir sind die physischen Aspekte des Jobs bei der gesamten Actionfilm-Sache nicht fremd", erklĂ€rte er. Die Vorbereitungen auf seine neue Rolle hatten jedoch ungewöhnliche Auswirkungen. "Der mentale Aspekt hat mich wirklich umgehauen, und es hat lange gedauert, bis ich mich danach erholt habe und wieder in die RealitĂ€t zurĂŒckgekehrt bin", so der Schauspieler.

"Es war anders als alles, was ich jemals zuvor erlebt habe", gestand Holland, der hofft, mit "The Crowded Room" dazu beizutragen, dass die Zuschauer "mehr Respekt und mehr MitgefĂŒhl fĂŒr Menschen haben, die unter psychischen Problemen leiden".