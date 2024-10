Tom Holland: "Bin in Spider-Man-Filmen quasi nackt"

Dieser Umstand motiviere ihn zum Trainieren, was er "genieße", so Schauspieler Holland.

"Spider-Man"-Darsteller Tom Holland fühlt sich eigenen Angaben zufolge in seinem Superhelden-Anzug kaum bekleidet. "Im Grunde bin ich in diesen Filmen nackt, weil er so hauteng ist", erzählte der 28-Jährige, der kürzlich seine Rückkehr für einen vierten Spider-Man-Film bestätigt hatte, in der Talkshow "Live with Kelly and Mark".

Dieser Umstand motiviere ihn zum Trainieren, was er "genieße", lobte Holland. "Es gibt keinen besseren Grund, um in Form zu kommen, als in einem Film mitzuspielen, den alle Welt sehen wird, also liebe ich es." Die sportliche Vorbereitung sei "einer meiner Lieblingsaspekte beim Drehen dieser Filme", sagte er.

Der Brite hatte am Dienstagabend in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon bestätigt, dass er für einen vierten "Spider-Man"-Film auf die Kinoleinwand zurückkehren werde. Drehbeginn soll im Sommer sein. Holland war erstmals 2016 als Spider-Man zu sehen gewesen. Sein dritter und bisher letzter Auftritt als Marvel-Held, "Spider-Man: No Way Home", wurde 2021 zum Superhit.