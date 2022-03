Tom Hiddleston verlobt? Zawe Ashton mit Diamantring

Tom Hiddleston und seine Freundin Zawe Ashton sollen sich verlobt haben. Am Sonntagabend wurden in London die alljährlichen British Academy Film Awards – kurz BAFTAs – verliehen. Hier zeigten sich Hiddleston und Ashton sichtlich verliebt und händchenhaltend auf dem roten Teppich. Wie unter anderem Mirror berichtet, soll den beiden bei ihrem Auftritt bei der Filmpreisverleihung zur Verlobung gratuliert worden sein. Gerüchte heizte zudem ein gemeinsames Selfie von der Veranstaltung an, auf dem Ashton mit einem riesigen Diamantring zu sehen ist.

Zawe Ashton: Ist das etwa ein Verlobungsring?

Hiddleston, der einem größeren Publikum in der Rolle des nordischen Gottes Loki in der Comicverfilmung "Thor" (2011) an der Seite von Chris Hemsworth und Anthony Hopkins bekannt geworden ist, und Ashton haben einander 2019 kennen und lieben gelernt, als sie gemeinsam für das Theaterstück "Betrayal" auf der Bühne standen. Im September 2021 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich.

Ihre angebliche Verlobung hat das Paar bisher aber noch nicht persönlich bestätigt. Fernsehmoderatorin AJ Odudu teilte einen Bafta-Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie zusammen mit Hiddleston und Ashton zu sehen ist - und ließ Fans einen Blick auf dem opulenten Ring an Ashtons linker Hand werfen.