"Jeden Tag ein Kampf": No Doubt-Gitarrist macht Parkinson-Erkrankung öffentlich

Die Band "No Doubt" rund um Frontfrau Gwen Stefani erlangte Mitte der 1990er-Jahre internationale Bekanntheit. Nun wurde bekannt, dass der Gitarrist der Formation an Parkinson erkrankt ist. Tom Dumont, Gründungsmitglied der Kult-Band, die mit dem Hit "Don't Speak" Musikgeschichte schrieb, gab seine Diagnose in einem Video auf Instagram bekannt.

Darin sprach der 58-Jährige erstmals öffentlich über seine langjährige Parkinson-Erkrankung.

Tom Dumont über Parkinson-Diagnose: " Es ist jeden Tag ein Kampf"

Demnach seien die ersten Symptome bereits vor einigen Jahren aufgetreten. "Ich war bei meinem Arzt. Ich war bei einem Neurologen, und wir haben viele Tests gemacht. Dabei wurde bei mir Parkinson im Frühstadium diagnostiziert. Es ist ein Kampf. Es ist jeden Tag ein Kampf", erzählte der Musiker.

Obwohl die Krankheit die Feinmotorik beeinträchtigen kann, versicherte Dumont: "Die gute Nachricht ist: Ich kann immer noch Musik machen. Ich kann immer noch Gitarre spielen."