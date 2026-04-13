"Jeden Tag ein Kampf": No Doubt-Gitarrist macht Parkinson-Erkrankung öffentlich
Die Band "No Doubt" rund um Frontfrau Gwen Stefani erlangte Mitte der 1990er-Jahre internationale Bekanntheit. Nun wurde bekannt, dass der Gitarrist der Formation an Parkinson erkrankt ist. Tom Dumont, Gründungsmitglied der Kult-Band, die mit dem Hit "Don't Speak" Musikgeschichte schrieb, gab seine Diagnose in einem Video auf Instagram bekannt.
Darin sprach der 58-Jährige erstmals öffentlich über seine langjährige Parkinson-Erkrankung.
Tom Dumont über Parkinson-Diagnose: "Es ist jeden Tag ein Kampf"
Demnach seien die ersten Symptome bereits vor einigen Jahren aufgetreten. "Ich war bei meinem Arzt. Ich war bei einem Neurologen, und wir haben viele Tests gemacht. Dabei wurde bei mir Parkinson im Frühstadium diagnostiziert. Es ist ein Kampf. Es ist jeden Tag ein Kampf", erzählte der Musiker.
Obwohl die Krankheit die Feinmotorik beeinträchtigen kann, versicherte Dumont: "Die gute Nachricht ist: Ich kann immer noch Musik machen. Ich kann immer noch Gitarre spielen."
Der 58-Jährige kündigte an, dass er bald in einem weiteren Video mehr über die Diagnose sprechen werde, bedankte sich vorab aber bei seinen Fans für die langjährige Treue gegenüber No Doubt und drückte Dankbarkeit für das Leben aus, das ihm seine Musikkarriere bisher möglich gemacht hat.
Will Stigma abbauen
Dumont erklärte, er habe sich inspiriert durch andere Menschen, die ihre Gesundheitsprobleme öffentlich gemacht haben, dazu entschlossen, seine Diagnose zu teilen. "Ich denke, es trägt dazu bei, das Stigma abzubauen und das Bewusstsein zu schärfen, und Bewusstsein ist natürlich sehr wichtig für Prävention und Forschung", erklärte der Gitarrist.
Morbus Parkinson ist eine chronische, fortschreitende neurodegenerative Erkrankung. Hauptsymptome sind Bewegungsarmut, Muskelsteifheit, Zittern und Gangunsicherheit. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten sind an Parkinson erkrankt und gehen teilweise offen mit ihrer Erkrankung um, was das öffentliche Bewusstsein für die neurologische Erkrankung stärkt. Zu den bekanntesten Betroffenen zählen der Schauspieler Michael J. Fox, Moderator Frank Elstner, sowie Sänger A-ha-Sänger Morten Harket.
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