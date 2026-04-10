Michael J. Fox reagiert mit Humor auf falsche Todesmeldung
Hollywoodstar Michael J. Fox hat mit Humor auf einen Beitrag des Nachrichtensenders CNN mit dem Titel "Remembering the life of actor Michael J. Fox" ("In Erinnerung an das Leben von Schauspieler Michael J. Fox") reagiert. Die Veröffentlichung schlug hohe Wellen. Schnell verbreitete sich das Gerücht, der 64-Jährige sei verstorben.
"Wie reagierst du, wenn du den Fernseher einschaltest und CNN über deinen Tod berichtet?", schreibt Michael J. Fox auf der Plattform Threads zur Causa. "A) Wechselst du zu(m anderen Sender) MNSBC, oder wie auch immer sie sich heutzutage nennen, (B) Gießst du heißes Wasser auf deinen Schoß, wenn es weh tut, ist alles gut, (C) Rufst du deine Frau an, die hoffentlich besorgt ist, dich aber beruhigt, (D) Entspannst dich, weil sie das eh jedes Jahr einmal machen, (E) Fragst dich, was? Ich dachte, die Welt geht unter, aber anscheinend bin es nur ich, und mir geht es gut. In Liebe, Mike."
"Michael geht es großartig"
Sprecher des Schauspielers hatten über das Promiportal TMZ zuvor Entwarnung gegeben: "Michael geht es großartig. Er war gestern bei PaleyFest. Er war auf der Bühne und hat Interviews gegeben." CNN bezog in einem Statement Stellung zu dem Fehler: "Der Beitrag wurde versehentlich veröffentlicht. Wir haben ihn von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie." Ob es sich bei dem Beitrag um einen vorgeschriebenen Nachruf gehandelt hat, oder schlicht der Titel irreführend war, wurde nicht kommentiert.
Fox wurde in den 80er Jahren durch seine Rolle als Marty McFly in drei Teilen "Zurück in die Zukunft" bekannt. 1991 erhielt er mit 29 Jahren eine Parkinson-Diagnose, die er sieben Jahre später öffentlich machte. 2020 hatte er erklärt, in den Ruhestand treten zu wollen. Für die neue Staffel der AppleTV+-Serie "Shrinking" kehrte er jedoch noch einmal in einer Gastrolle vor die Kamera zurück. In der Drama-Serie spielt Harrison Ford einen Verhaltenstherapeuten, der an Parkinson erkrankt ist.
Die Parkinsonkrankheit ist nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen eine chronisch fortschreitende, neurodegenerative Erkrankung, die unter anderem zu steifen Muskeln, verlangsamten Bewegungen und unkontrollierbarem Zittern führt.
Über sein Vermächtnis denkt Fox eigenen Worten zufolge nicht nach. "Meine Aufgabe ist es, mein Leben bestmöglich zu leben, mein Bestes zu geben, meine beste Arbeit zu leisten", sagte der an Parkinson erkrankte Star der Zeitung Los Angeles Times. Er wolle "meine Geschichte weiterzuschreiben, bis der letzte Stift fällt". Das Vermächtnis sei die Sache anderer Leute.
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