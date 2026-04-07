Peter Alexander: Was seine Haushälterin jetzt öffentlich macht

14 Jahre lang war Eva Kresic Haushälterin und Köchin bei Peter Alexander. Auf die Stelle beworben hat sie sich allerdings nie, wie sie im Gespräch mit Patrick Budgen in der ORF-Sendung "Hinter den Schlagzeilen erzählte. Eigentlich wollte sie einen anderen Job, wurde von der Vermittlungsagentur dann aber dafür vorgeschlagen.

Ein offener Umgang herrschte von Anfang an, denn Kresic meinte zu Peter Alexander (gest. 2011) einmal: "Wissen Sie, Ihre Musik ist nicht so meines." Übel genommen hat er ihr das aber keineswegs. "Macht nichts, aber ich verdiene damit Geld", habe er geantwortet.

Auch das eine oder andere Hoppala ist ihr einmal passiert. "Wir hatten einen Gast da und ich sollte Zwiebelrostbraten machen. Dann habe ich aber bemerkt, es war nur noch eine Zwiebel da und die Geschäfte hatten schon zu. Also habe ich die Zwiebel mit der Brotschneidemaschine geschnitten und es ist sogar noch etwas übrig geblieben" lacht Kresic über ihren erfinderischen Geist.