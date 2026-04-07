Peter Alexander: Was seine Haushälterin jetzt öffentlich macht
14 Jahre lang war Eva Kresic Haushälterin und Köchin bei Peter Alexander. Auf die Stelle beworben hat sie sich allerdings nie, wie sie im Gespräch mit Patrick Budgen in der ORF-Sendung "Hinter den Schlagzeilen erzählte. Eigentlich wollte sie einen anderen Job, wurde von der Vermittlungsagentur dann aber dafür vorgeschlagen.
Ein offener Umgang herrschte von Anfang an, denn Kresic meinte zu Peter Alexander (gest. 2011) einmal: "Wissen Sie, Ihre Musik ist nicht so meines." Übel genommen hat er ihr das aber keineswegs. "Macht nichts, aber ich verdiene damit Geld", habe er geantwortet.
Auch das eine oder andere Hoppala ist ihr einmal passiert. "Wir hatten einen Gast da und ich sollte Zwiebelrostbraten machen. Dann habe ich aber bemerkt, es war nur noch eine Zwiebel da und die Geschäfte hatten schon zu. Also habe ich die Zwiebel mit der Brotschneidemaschine geschnitten und es ist sogar noch etwas übrig geblieben" lacht Kresic über ihren erfinderischen Geist.
Doch auch ernste Stunden verbrachten die beiden gemeinsam, wie etwa den Tod seiner Ehefrau Hilde im Jahr 2003 und den Tod von Tochter Susanne 2009. "Ich habe ihm damals diese Nachricht mitgeteilt und auch einen Arzt angerufen, weil ich nicht gewusst habe, was passiert. Er hat nur den Kopf geschüttelt. Ich habe dann zu ihm gesagt: ,Herr Alexander, wenn Sie möchten, komme ich später noch einmal und wir können zusammen fernsehen'. Das haben wir dann auch gemacht, wir haben Fußball geschaut."
Da die beiden sich so gut verstanden haben, wurde Eva Kresic auch nachgesagt, sie sie die Geliebte von Peter Alexander. "Mir ging es damit nicht gut, ich habe ja einen Freund gehabt. Ich habe das dem Herrn Alexander gezeigt und er hat gesagt: 'Frau Eva, bitte kündigen Sie nicht, ich rufe sofort den Anwalt an.'"
Ihre Anekdoten mit Peter Alexander hat Eva Kresic jetzt in dem Buch "100 Geburtstagswünsche in den Himmel, Chef" gesammelt (erscheint am 15. April)
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