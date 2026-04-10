Jonah Hill verrät in Interview, dass er Ehefrau und 2 Kinder hat

US-Schauspieler Jonah Hill hat in einem Gespräch mit Oscar-Preisträger Martin Scorsese angedeutet, dass er zum zweiten Mal Vater geworden und verheiratet ist. "Ich habe inzwischen zwei Kinder. Das Einzige, was mich jemals von meiner Familie trennen könnte, ist der Schnittraum", sagte der 42-Jährige in dem Gespräch für das US-Magazin Interview. Auch sprach er dort von seiner "Ehefrau" - verriet aber auch zu ihr keine Details.

Zum Konzept des Interview-Magazins gehört es, dass große Stars miteinander plaudern. So ist es auch hier der Fall. Scorsese hat in Jonah Hills neuem Film "Outcome" eine Rolle. Hill spielte in Scorseses Film "The Wolf of Wall Street" mit.

Erstes Kind kam 2023

2023 wurde Hill zum ersten Mal Vater. Das bestätigte damals ein Sprecher des Schauspielers dem People-Magazin. Demnach soll Olivia Millar die Mutter sein.