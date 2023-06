Tom Cruise: Co-Stars verraten, wie er hinter den Kulissen wirklich tickt

Am 13. Juli startet der siebente Film der "Mission: Impossible"-Reihe. Weltstar Tom Cruise (60) hat in "Dead Reckoning Teil eins" als Superagent Ethan Hunt wieder alle Stunts selbst ├╝bernommen. Gedreht wurde in Rom und Venedig. In Rom feierte der Film am 19. Juni Premiere. Der Hollywood-Star traf davor seine Fans auf der Spanischen Treppe. Auf dem roten Teppich waren neben Cruise auch die anderen Schauspieler des Films zu sehen, von Simon Pegg bis Rebecca Ferguson, von Ving Rhames bis Hayley Atwell und Esai Morales.