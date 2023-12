Tom Cruise auf Party "vernarrt" in angebliche neue Freundin

Cruise und Khayrova: Neues Society-Paar?

Medienberichten zufolge soll Cruise aktuell von der 36-jährigen britisch-russischen Prominenten Elsina Khayrova angetan sein. Die beiden sollen laut der britischen Zeitung Daily Mail am Wochenende einander küssend auf einer Party in London gesichtet worden sein. "Sie waren unzertrennlich - eindeutig ein Paar", schilderte ein Gast der Veranstaltung dem Boulevardblatt. "Er schien in sie vernarrt zu sein." Beide "verbrachten den größten Teil der Nacht tanzend" miteinander auf der Tanzfläche, hieß es. Die namentlich nicht genannte Quelle gab weiter an, dass ein "sehr freundlicher" Cruise "immer wieder nach Fotos gefragt wurde und höflich ablehnte", so dass der DJ "eine Ansage auf Russisch machen musste", wonach der Star nicht für Bilder zur Verfügung stehe.