Todesursache von Schauspieler André Braugher steht fest

Der elf Mal für einen Emmy nominierte Schauspieler holte die begehrte Fernsehtrophäe 1998 für seine Hauptrolle als Detektiv in der Dramaserie "Homicide: Life on the Street" und 2006 für die Thriller-Serie "Thief – Der Millionenjob". In der New Yorker Cop-Serie "Brooklyn Nine-Nine" (2013 bis 2021) spielte er einen strengen Captain.

Braugher wirkte auch in vielen Filmen mit, darunter "Glory", "Primal Fear" und "Stadt der Engel". Der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen holte ihn 2006 für den Abenteuerfilm "Poseidon" vor die Kamera. Mit Angelina Jolie drehte Braugher "Salt", mit Anne Hathaway "Passengers".