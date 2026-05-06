Todesursache von "Buffy"-Star steht offiziell fest

Die Todesursache des Schauspielers Nicholas Brendon, bekannt aus der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen, ist nun offiziell bestätigt worden. Laut einem Bericht des Gerichtsmediziners von Putnam County, Todd Zeiner, verstarb Brendon eines natürlichen Todes infolge einer atherosklerotischen und hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung. Zu den beitragenden Faktoren zählten eine akute Lungenentzündung sowie ein früherer Herzinfarkt. Als unmittelbarer Auslöser wird eine 90-prozentige Verstopfung der rechten Koronararterie angegeben. Der Bericht, der von People veröffentlicht wurde, liefert nun Klarheit über die Umstände seines Todes.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung Wie Zeiner in dem Bericht festhielt, wurden am Fundort keine Anzeichen für ein Verbrechen festgestellt. "Die Polizei, die vor Ort war, fand keine offensichtlichen Hinweise auf Fremdeinwirkung und unterstützte mich bei der Dokumentation des Tatorts. Nichts schien fehl am Platz oder gestört zu sein", erklärte der Gerichtsmediziner laut People. Theresa Fortier, eine enge Freundin Brendons, war bei ihm zu Hause, als sie den Notruf wählte. Sie berichtete, dass Brendon über längere Zeit unter starkem Husten gelitten und sich mit frei verkäuflichen Medikamenten selbst behandelt habe. "Er hatte über Brustschmerzen geklagt. Sie empfahl ihm, ins Krankenhaus zu gehen, aber er lehnte ab", schrieb Zeiner in seinem Bericht. Fortier erklärte zudem, dass der Schauspieler vor einigen Jahren bereits einen Herzinfarkt erlitten hatte, jedoch damals keine weitere Behandlung in Anspruch nehmen wollte.

Autopsie enthüllt gesundheitliche Probleme Nach einer Untersuchung durch den Gerichtsmediziner wurde festgestellt, dass Brendon an einem "stark vergrößerten Herzen, schwerer Stenose der rechten Koronararterie, moderater Stenose der linken vorderen und linken umschließenden Koronararterien, akuter Lungenentzündung und einer Entzündung des Dünndarms" litt. Letztere wurde vermutlich durch ischämische Veränderungen im Zusammenhang mit einem kardiogenen Schock verursacht. Anzeichen für gesundheitlichen Verfall In Videos, die Brendon kurz vor seinem Tod auf seiner Terrasse aufgenommen hatte, war zu erkennen, dass er stark hustete und eine heisere Stimme hatte. "Diese Clips lieferten Hinweise auf seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand", stellte Zeiner fest.