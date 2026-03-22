Sarah Michelle Gellar: "Buffy"-Star gibt exzellente Literaturtipps

Schauspielerin Sarah Michelle Gellar, bekannt aus "Buffy – Im Bann der Dämonen" und "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", hat sich in einem Interview mit dem renommierten Magazin The New Yorker als begeisterte Leseratte geoutet. Der Hollywood-Star hegt eine große Leidenschaft für Bücher, weshalb sie sich im Gespräch dazu hinreißen ließ, ihre persönlichen Lesetipps zu teilen. Gellar, erklärt sie im Interview, sieht das Lesen als ihren bevorzugten Weg, um abzuschalten. "Es bringt mich an einen anderen Ort", analysiert die 48-Jährige ihre Leidenschaft. "Ich sage immer dazu, wenn ich über Bücher rede: Ich möchte einfach, dass die Leute lesen. Mir ist egal, ob ihr Comics, Graphic Novels, Liebesgeschichten – was auch immer – mögt. Nutzt einfach diesen Teil eurer Fantasie und Kreativität, um etwas anderes zu tun, das nicht komplett vorgegeben ist."

"Die geheime Geschichte“ von Donna Tartt Der Roman aus dem Jahr 1992 ist ein Klassiker des Dark-Academia-Genres. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe von Klassik-Studenten an einem Elite-College in Neuengland. Die Freunde teilen jedoch ein düsteres Geheimnis aus ihrer Vergangenheit, das sie einzuholen droht. Die Handlung erinnert an eine griechische Tragödie, das Schicksal wird hier zur in den Bann ziehenden Kunstform erhoben. Einprägsam, fesselnd, aber auch lehrreich. "Das ist wirklich wie eine Reise in eine andere Welt", schwärmte Gellar. "Ich weiß, dass sie jahrelang versucht haben, daraus einen Film zu machen. Ich hoffe, dass das nie passiert. Ich hoffe, es bleibt ein Buch, damit man es immer so sehen kann, wie man es selbst sieht, oder? Denn dann werden einem keine Ideen in den Kopf gesetzt." Und Gellar ergänzt begeistert: "Es ist das verrückteste Buch, wenn man versucht, es jemandem zu beschreiben."

"Der Schatten des Windes" von Carlos Ruiz Zafón Der atmosphärisch überaus dichte Roman aus dem Jahr 2001 beschreibt die Suche eines Mannes nach einem mysteriösen Autor, dessen Bücher systematisch zerstört werden. "Es ist einfach diese wunderschöne Allegorie über das geschriebene Wort und wie es sich verändert", fasst Gellar den roten Faden des vielfach ausgezeichneten Buches, das wie ein literarischer Somnambulismus anmutet, zusammen. "Es ist eines dieser Bücher, zu denen ich immer wieder zurückkehre." Da scheint Gellar nicht die Einzige zu sein: "Der Schatten des Windes" wurde in 36 Sprachen übersetzt und rund 15 Millionen Mal verkauft. Der Roman darf sich mittlerweile über Kultstatus freuen.

"Die Frau des Zeitreisenden" von Audrey Niffenegger Für Fans von Liebesgeschichten empfiehlt Gellar "Die Frau des Zeitreisenden" von Audrey Niffenegger. Der Roman, der 2009 mit Eric Bana und Rachel McAdams verfilmt wurde, erzählt eine epische und überaus romantische Liebesgeschichte, die, wie der Titel schon erahnen lässt, von Zeitreisen geprägt ist. Trotz der einen oder anderen Klischeefalle bietet die Geschichte dreidimensionale und somit greifbare sowie glaubwürdige Charaktere, die es den Lesern leicht machen, mit ihnen bis zum Schluss mitzufiebern. Gefühlvoll erzählt, mit Heulkrampf- und Selbstreflexions-Potenzial. "Ich bin nicht wirklich jemand, der gerne Liebesgeschichten liest, aber dieses Buch ist für mich einfach perfekt", resümiert der "Buffy"-Star.