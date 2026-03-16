Die geplante Fortsetzung der Erfolgsserie "Buffy – Im Bann der Dämonen" ist laut Schauspielerin Sarah Michelle Gellar geplatzt. Der Streamingdienst Hulu verfolgt das Projekt nicht weiter, wie die 48-Jährige in einem Instagram-Video berichtet. "Ich bin wirklich traurig, das teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr alle es von mir hört."

Gellar hatte in der Kultserie, die in den 90er-Jahren startete, die unerschrockene High-School-Schülerin Buffy gespielt, die Nacht für Nacht mutig und mit mystischen Kräften gegen Vampire kämpft, um die Welt vor dem Untergang zu beschützen.