"Buffy"-Schauspieler Nicholas Brendon gestorben

Der Schauspieler Nicholas Brendon aus der Erfolgsserie "Buffy – Im Bann der Dämonen" ist tot. Dies berichten die US-Sender CNN und NBC übereinstimmend unter Berufung auf Brendons Familie. Brendon hatte in der Kultserie, die in den 1990er Jahren startete, Xander Harris, den besten Freund von Buffy, gespielt von Sarah Michelle Gellar, dargestellt. Er wurde 54 Jahre alt.

Die Familie schrieb auf dem verifizierten Instagram-Account von Brendon, man sei "untröstlich". Brendon sei im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben, hieß es weiter. Auch die Schauspielerin Alyson Hannigan, die in der Serie die Rolle von Willow spielte, erinnerte auf Instagram an ihren früheren Kollegen. "Ruhe in Frieden", schrieb Hannigan.