Plötzlicher Todesfall in britischer Königsfamilie: Royals erschüttert

Trauer im britischen Königshaus: Thomas Kingston im Alter von 45 Jahren gestorben, wie der Palast am Dienstag mitteilte. Der britische Finanzier war mit Lady Gabriella Kingston verheiratet, der Tochter von Prinz Michael von Kent , der wiederum ein Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist. König Charles III. und Königin Camilla hätten der Familie ihre innigsten Gedanken und Gebete übermittelt, hieß es in der Palastmitteilung.

Der Schwiegersohn des Prinzen und der Prinzessin Michael von Kent wurde am Sonntagabend tot an einer Adresse in Gloucestershire aufgefunden. Kurz nach 18 Uhr wurde der Rettungsdienst zum Todesort gerufen.