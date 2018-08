Tod durch Überdosis: Prince Familie verklagt Ex-Arzt

Neues Verfahren eingeleitet

Die Hinterbliebenen des Musikers hatten Dr. Schulenberg schon vorher angeklagt, im April hatte die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen ohne Anklage wegen zu wenigen Beweisen beendet. Nun wurde ein neues Verfahren eingeleitet, wie die US-Zeitschrift Startribune berichtet. Laut TMZ soll Prince' Familie Dr. Michael Schulenberg vorwerfen, die Diagnose nicht angemessen gestellt und den Popstar wegen seiner Medikamentensucht nicht ausreichend therapiert zu haben. Der "Purple Rain"-Interpret soll sich seine Medikamente jahrelang in Filialen der Drogeriekette Walgreens besorgt haben.

Fentanyl statt Vicodin

Prince war am 21. April 2016 im Fahrstuhl seines Anwesens Paisley Park in Minneapolis an einer Überdosis Fentanyl gestorben. Laut Staatsanwaltschaft habe er gedacht, das Schmerzmittel Vicodin zu nehmen. Tatsächlich habe er aber Tabletten geschluckt, die Fentanyl enthielten. Fentanyl gilt als 30 bis 50 Mal so stark wie Heroin und 50 bis 100 Mal so stark wie Morphium.