Tito Jackson: Michael Jacksons Bruder ist gestorben

Tito Jackson , der Bruder von Michael Jackson, ist tot. Er ist am Sonntag im Alter von 70 Jahren gestorben, teilte ein langjähriger Freund der Familie und ehemaliger Manager der Jackson-Familie, Steve Manning , dem US-Portal Entertainment Tonight mit.

Tito, 1952 in Gary, Indiana, geboren, war das drittälteste Kind der berühmten Jackson-Familie, die die Weltstars Michael und Janet Jackson hervorbrachte. Tito und sein jüngerer Bruder Michael waren Teil der legendären Motown-R&B-Gruppe „The Jackson 5“, der auch die Brüder Jermaine, Marlon und Jackie Jackson angehörten. Tito spielte in der Band hauptsächlich Gitarre, während Michael und Jermaine den Gesang übernahmen.

Als Solokünstler trat Tito erst in seinen letzten Lebensjahren in Erscheinung. Zuvor war er – abgesehen von der Arbeit mit seinen Brüdern – eher im Hintergrund tätig.

Im Laufe seiner Karriere wurde er dreimal für einen Grammy nominiert und in die Rock and Roll Hall of Fame als Mitglied der Jackson 5 aufgenommen.