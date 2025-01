Tippi Hedren (95) im Interview über traumatische Erfahrungen durch Alfred Hitchcock

Was ging in Ihnen vor als Sie den Film "The Girl" sahen, in denen Sie von Sienna Miller gespielt werden?

Es war weniger, was ich dachte und fühlte, und mehr die Reaktion aller anderen. Sie waren total schockiert, so etwas auf der Leinwand zu sehen und zu wissen, dass es wirklich passiert ist. Keiner bewegte sich, keiner stand auf, bis meine Tochter Melanie Griffith aufsprang und rief: „Jetzt muss ich wieder zurück in Psychotherapie gehen!“

Was passierte in dieser schrecklichen Szene in "Die Vögel"?

Alle logen mich an, die gesamte Crew, denn Hitchcock hatte mir erklärt, er würde für die Attacke natürlich mechanische Vögel verwenden, wie bei allen anderen Schauspielern. Ich wollte die Szene ja gar nicht spielen, denn sie ergibt keinen Sinn, aber als ich ihn fragte, warum sie auf den Dachboden geht, wenn sie doch schon weiß, was den Leuten im Ort passiert ist, sagte er: Weil ich dir sage, dass du raufgehen sollst. Zwei Minuten bevor ich meine Garderobe verließ, sagte der Regieassistent, dass sie echte Raben, Krähen, Tauben und Möwen auf mich loslassen würden. Ich stand unter Schock. Wir drehten das eine Woche lang, es wurde immer schlimmer, die Vögel immer rabiater. Es war ein Albtraum, und ich landete eine Woche im Spital.