DIE VÖGEL 1963

Hintergrund-Check: Im Jahr 1961 lagen die meisten Bewohner des nordkalifornischen Küstenortes Pleasure Point bereits in ihren Betten, als sie von lauten Schreien und dumpfen Schlägen geweckt wurden. Im Schein ihrer Taschenlampen konnten sie erkennen, dass ihr Dorf voller Vögel war, teils tot, teils agressiv, wenn man ihnen zu nahe kam. Die Schlagzeile der "Santa Cruz Sentinel" am nächsten Tag lautete: "Invasion von Meeresvögeln erschüttert Küstenhäuser". Darüber wollte ein Anrufer mehr wissen: Es war Alfred Hitchcock, auf der Suche nach einem Filmstoff. Den wahren Grund für die Vogel-Invasion, sie hatten in dieser Augustnacht im Nebel die Orientierung verloren, behielt der Meister der Spannung natürlich für sich.

Die Handlung: Ein friedliches Städtchen an der Küste verwandelt sich in einen Ort des Schreckens. Die selbstbewusste Melanie Daniels ( Tippi Hedren) will dort einen Bekannten besuchen und bleibt, da er ihr gefällt, länger. Als sie von einer Möwe angegriffen wird, denkt sie sich zunächst nichts. Doch das ist erst der Anfang.

Das Besondere: Hitchcock besetzte diesen Film bewusst nicht mit Stars. Seine Begründung: "Die einzigen Stars in diesem Film sind die Vögel und ich selbst". Die Hauptrolle ging an Tippi Hedren, ein New Yorker Model, dass Hitchcock in einem Fernsespot für Diätwerbung gesehen hatte. Sie konnte er nach Belieben "formen". Für die männliche Hauptrolle war zuerst Cary Grant vorgesehen. Die Wahl des Regisseurs fiel aber dann auf den Australier Rod Taylor, der bis auf eine Rolle im Film "Die Zeitmaschine" relativ unbekannt war.