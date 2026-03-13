Timothée Chalamet war erste Liebe von Madonnas Tochter

Nicht nur die Welt, auch Hollywood ist ein Dorf. Hier kennt jeder jeden und jeder turtelte auch schon mal mit jedem. Die Reichen, Berühmten und Schönen bleiben eben am liebsten unter sich, auch wenn es um Liebesdinge geht. Trotzdem überrascht es immer wieder, wenn man in die romantischen Untiefen der Traumfabrik eintaucht und dort auf so manche Gspusi-Schätze trifft, die schon lange vergraben und somit längst vergessen sind. Oder wussten Sie beispielsweise, dass Hollywood-Jungstar Timothée Chalamet einst die erste große Liebe von Lourdes Leon war, Madonnas Tochter?

Lourdes und Chalamet besuchten dieselbe Schule Bevor Chalamet die internationalen Kinoleinwände eroberte, spielte sich ein Teil seines Liebeslebens in den Fluren der Fiorello H. LaGuardia High School in New York ab. Lourdes besuchte dieselbe Schule und die zwei jugendlichen Turteltäubchen wurden ein Paar. Im Internet findet man sogar Bilder der beiden. Die Gefühle dürften groß gewesen sein – zumindest von ihrer Seite: In einem Interview mit Vanity Fair bezeichnete Lourdes Chalamet tatsächlich als ihre erste Liebe. "Ich respektiere ihn sehr. Wir waren ein kleines Liebespaar. Mein erster Freund." Wie lange die beiden zusammen waren, ist allerdings nicht bekannt. Chalamet selbst wich Fragen zur Beziehung mit Lourdes immer wieder aus. Angeblich aber haben der inzwischen 30-Jährige und die heute 29-Jährige immer noch Kontakt zueinander. 2017 erklärte Chalamet bei "Radio Andy", Lourdes würde ihn stets wegen seiner zahlreichen Auftritte liebevoll veräppeln.