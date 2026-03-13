Wo man die Favoriten für die Oscarverleihung sehen kann

Am Sonntag werden die Oscars vergeben. Je mehr man von den nominierten Flmen gesehen hat, desto spannender wird die Preisverleihung. ORF1 überträgt ab 22.55 Uhr.

Mit 16 Nominierungen bricht der Südstaaten-Vampirthriller „Blood & Sinners“ von „Black Panther“-Regisseur Ryan Coogler alle Rekorde. Wer Michael B. Jordan – nominiert als bester Hauptdarsteller – in seiner Doppelrolle als Zwillingsbrüder Elijah „Smoke“ und Elias „Stack“ Moore im Kino verpasst hat, kann das als Kauftitel bei Amazon Prime nachholen. Ebendort findet man auch Yorgos Lanthimos Satire "Bugonia" mit der kahlen Emma Stone.

Den vier Mal nominierten Formel-1-Hit „F 1 – Der Film“ gibt’s auf Apple TV: Brad Pitt kehrt in Joseph Kosinskis Sportdrama als Veteran in die Formel 1 zurück und muss sich mit einem jungen Kollegen messen.