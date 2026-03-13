Wo man die Favoriten für die Oscarverleihung sehen kann
Am Sonntag werden die Oscars vergeben. Je mehr man von den nominierten Flmen gesehen hat, desto spannender wird die Preisverleihung. ORF1 überträgt ab 22.55 Uhr.
Mit 16 Nominierungen bricht der Südstaaten-Vampirthriller „Blood & Sinners“ von „Black Panther“-Regisseur Ryan Coogler alle Rekorde. Wer Michael B. Jordan – nominiert als bester Hauptdarsteller – in seiner Doppelrolle als Zwillingsbrüder Elijah „Smoke“ und Elias „Stack“ Moore im Kino verpasst hat, kann das als Kauftitel bei Amazon Prime nachholen. Ebendort findet man auch Yorgos Lanthimos Satire "Bugonia" mit der kahlen Emma Stone.
Den vier Mal nominierten Formel-1-Hit „F 1 – Der Film“ gibt’s auf Apple TV: Brad Pitt kehrt in Joseph Kosinskis Sportdrama als Veteran in die Formel 1 zurück und muss sich mit einem jungen Kollegen messen.
Frankenstein & Co.
Gratis für Netflix-Abonnenten ist Guillermo del Toros „Frankenstein“ zu sehen, der immerhin neun Mal nominiert wurde – darunter als bester Film, und Jacob Elordi als bester Nebendarsteller. Auf Netflix findet sich weiters das Tagelöhner-Drama „Train Dreams“ (vier Nominierungen) mit Joel Edgerton in der Hauptrolle; und die True-Crime-Doku „The Perfect Neighbor“, nominiert in der Kategorie beste Doku.
Nominierte Animationsfilme
Ebenfalls auf Netflix läuft der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ über die fiktive K-Pop-Girlgroup namens Huntr/x, die ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führt (zwei Nominierungen). Ein weiterer, oscarnominierter Animationsfilm ist „Elio“ auf Disney+.
Paul Thomas Andersons Politsatire „One Battle After Another“ wurde 13 Mal nominiert, darunter Leonardo DiCaprio für seine Rolle als bekiffter Ex-Aktivist. Der Film lässt sich auf HBO Max streamen.
"Marty Supreme", "Secret Agent", Sentimental Value" und "Hamnet" kann man noch im Kino sehen - eindeutig die beste Wahl.
