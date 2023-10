Tilda Swinton und andere Prominente fordern Waffenstillstand im Gazastreifen

Tausende Menschen sind seit Beginn des Großangriffs der islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel vor über einer Woche ums Leben gekommen. In einem auf der Website Artists for Palstine UK veröffentlichten Offenen Brief werfen etwa 2000 Künstlerinnen und Künstler dem politischen Westen jetzt vor, Kriegsverbrechen "nicht nur zu tolerieren, sondern auch zu unterstützen". "Es wird eine Zeit kommen, in der sie für ihre Mittäterschaft zur Rechenschaft gezogen werden", heißt es in dem auch von Hollywoodstar Tilda Swinton unterzeichneten Schreiben.