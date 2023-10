Sonya Kraus musste in Israel mit Familie in Luftschutzbunker

Außerdem veröffentlichte die TV-Moderatorin ein Video, in dem sie erzählt, dass Tel Aviv "eine so unfassbar freie, westliche, offene Stadt" sei. Was sie jetzt in Israel erlebt habe, werde sie "nie vergessen".

Ihr sei klar geworden, womit die Menschen in Israel tagtäglich zu kämpfen hätten. Ihr sei "schleierhaft", wie man so sehr eine ganze Region destabilisieren könne. "Es wird erst Frieden geben, wenn Radikale ihre Kinder mehr lieben, als ihre Feinde hassen. Mein Herz tut physisch weh, es wird nur noch Verlierer geben", so Kraus.