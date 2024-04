Til Schweiger mit "offenem Bein" im Krankenhaus

Der deutsche Schauspieler Til Schweiger wird einem Bericht der deutschen Bild-Zeitung zufolge aktuell in einem Spital auf der spanischen Insel Mallorca behandelt. Demnach erlitt der 60-Jährige eine Sepsis.

"Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer", schildert Schweiger der Bild. Am Wochenende würden demnach weitere Untersuchungen anstehen. Laut Bild sei zwischenzeitlich eine Amputation im Raum gestanden.

Was tun bei einer Sepsis?

In Österreich erkranken jährlich rund 28.000 Menschen an einer Sepsis (Blutvergiftung), 7.500 sterben daran, informierte im September das Pharmaunternehmen AOP Health mit Sitz auch in Österreich.

Sepsis entsteht als lebensbedrohliche Komplikation, wenn das Immunsystem überschießend auf verschiedenste Infektionen reagiert. Diese Abwehrreaktion kann bis zu einem septischen Schock mit (Multi-)organversagen führen, betonten die Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) und der Verband der intensivmedizinischen Gesellschaften Österreichs (Federation of Austrian Societies of Intensive Care Medicine/FASIM) in einer Aussendung.