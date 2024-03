Tiger Woods und Ex-Frau Nordegren: Harmonische Co-Elternschaft sieht anders aus

Woods und Nordegren trauten sich im Oktober 2004 und blieben bis 2010 verheiratet. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. Seit der Scheidung teilen sich die beiden das Sorgerecht.

Die Trennung des Paares war mit einem Fremdgeh-Skandal verbunden, der seinesgleichen sucht. 2009 geriet der Sportstar wegen seiner vermeintlichen Untreue in die Schlagzeilen. Mit insgesamt 120 Frauen soll Woods Nordegren betrogen haben.

"Als wir 2004 geheiratet haben, war ich so verliebt in sie. Aber ich habe sie betrogen. Meine Unehrlichkeit und mein Egoismus haben so viel Schmerz bei ihr verursacht", schreibt der geläuterte Tiger Woods in seiner Autobiografie "The 1997 Masters: My Story".

Ex-Agent: Woods benimmt sich nach Trennungen wie ein Zombie

Der seltene gemeinsame Auftritt des Ex-Paares diese Woche fand statt, nachdem Woods' ehemaliger Agent Hughes Norton über seinen früheren Klienten behauptet hatte, Woods würde sich "zombieartig" verhalten, wenn er Beziehungen beendet.

Vor der Veröffentlichung seines Enthüllungsbuchs "Rainmaker", das am 26. März in den Vereinigten Staaten erschien, sagte Norton im Gespräch mit Mail Sport über Woods' angebliche Angewohnheit, Menschen aus seinem Leben zu verbannen: "Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Auf diese Weise beendet er die Beziehungen zu allen."

Ob es Freundinnen sind, ob es seine ehemaligen Golftrainer sind. "Es ist wirklich ironisch. In gewisser Weise ist er so gut in der Konfrontation auf dem Golfplatz. Wenn er gegen dich spielt, wird er dir jedes Mal das Gehirn aus dem Leib spielen. Aber wenn es darum geht, Menschen in seinem Leben zu konfrontieren, verfügt er über keinerlei soziale Fähigkeiten. Eigentlich ist es wahnsinnig."