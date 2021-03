"Tiger King": Joe Exotics Ehemann beantragt Scheidung

Joe Exotic und sein Ehemann, Dillon Passage, sind bald geschiedene Leute. Wie aus einem Posting auf Passages Instagram-Account hervorgeht, haben sich die beiden getrennt. Exotics Anwalt gab zudem gegenüber TMZ ein Statement ab, in dem er die Sichtweise des inhaftierten Raubtierzoo-Betreibers schildert.

Joe Exotics Ehemann will die Scheidung

"Um die Hauptfrage zu beantworten, die die Öffentlichkeit wissen möchte, ja, Joe und ich streben eine Scheidung an", schrieb Passage am Freitagabend auf Instagram. "Dies war keine leichte Entscheidung, aber Joe und ich verstehen beide, dass diese Situation für keinen von uns fair ist. Wir sind immer noch in guten Verhältnissen und ich hoffe, dass dies auch so bleiben kann."

Er werde auch weiterhin für seinen Noch-Ehemann da sein, erklärte Pasage, "während er sich weiteren Rechtsstreitigkeiten unterzieht, um seine Situation zu verbessern."

"Im November 2017 traf ich Joe, der in einer schwierigen Zeit meines Lebens für mich da war. Nach nur 9 kurzen Monaten wurde er verhaftet und in den letzten zweieinhalb Jahren waren wir getrennt. Ich war immer an seiner Seite und werde ihn weiterhin lieben und unterstützen", so der Ex-Partner des Netflix-Stars.