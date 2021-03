Thomas Gottschalk schießt nach "DSDS"-Aus gegen Dieter Bohlen

Wie RTL am Donnerstag mitteilte, wird Bohlen nach der aktuellen Staffel keinen Jury-Platz mehr bei "DSDS" einnehmen. Sie endet am 3. April 2021. In der kommenden Ausgabe, die 2022 zu sehen sein wird, werde es erstmals eine komplett neu besetzte Jury geben, um auf die Suche nach talentierten Sängern zu gehen. Bohlen übergebe "das Kommando" an "starke Nachfolger", so der Kölner Sender. Ähnliches gelte auch für die Show "Das Supertalent", in der Bohlen sein Urteil etwa über besonders talentierte Mundharmonikaspieler oder pfiffige Hunde abgab.

Der Sender habe sich so entschieden, um seine beiden Hitshows "grundlegend weiterzuentwickeln", erklärte RTL. "Um frische Impulse zu setzen, gehen wir in der kommenden Staffel auch mit komplett neuer Jury an den Start", hieß es. RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm erklärte, nach fast zwei Jahrzehnten sei "jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung".