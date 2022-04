Thomas Gottschalk: Boris Becker hat bei "Kohle und Frauen" Fehler gemacht

Thomas Gottschalk steht Boris Becker nach dessen Verurteilung in London zur Seite. "Boris hat keine verarmten Omas abgezockt", sagte der Entertainer. Im schlimmsten Fall seien "ein paar reiche Geldgeber etwas ärmer geworden, die sich mit dem Ruhm des Tennisidols schmücken wollten".

Gottschalk: "Volk berauscht sich an Beckers Niedergang"

"Mein Mitleid mit denen hält sich in Grenzen", zitierte Bild den 71-jährigen Gottschalk.

Eine Geschworenenjury in London hatte Tennislegende Becker am Freitag in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. In dem Strafprozess ging es um die Verschleierung von Teilen seines Vermögens in einem Insolvenzverfahren. Richterin Deborah Taylor will am 29. April das Strafmaß verkünden. Theoretisch drohen Becker bis zu sieben Jahre Haft. Er kann danach allerdings Einspruch einlegen - sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß. Der 54-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten.