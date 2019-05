Thomalla-Nachfolgerin: Rossdale turtelt jetzt mit Erotik-Model

Im Dezember trennten sich Gwen Stefani-Ex Gavin Rossdale und Sophia Thomalla. Bald darauf turtelte diese schon mit Fußballer Loris Karius. Nun scheint sich auch Rossdale wieder verliebt zu haben.

Rossdale: Verliebt in Erotik-Model

Medienberichten zufolge datet der Musiker jetzt ein Erotikmodel namens Natalie Golba. Die beiden zeigten sich nun Arm in Arm bei einem Spaziergang in Venice Beach, Kalifornien - was Gerüchte um eine neue Beziehung des Sängers aufkommen ließ.

Viel ist über Rossdales neue Flamme nicht bekannt. Mit Thomalla hat Golba aber zumindest eins gemeinsam: Wie auch ihre Vorgängerin geizt Rossdales Neue nicht mit ihren Reizen.

Golba arbeitet seit sechs Jahren als Model und macht auf Instagram Karriere. Hier präsentiert sich die 26-jährigen Russin ihren 288.000 Followern regelmäßig in knappen Dessous.